"On oublie trop souvent que nous appartenons à une civilisation euro-méditerranéenne : judéo-islamo-chrétienne sur le plan spirituel et gréco-arabe sur le plan intellectuel. L’identité nationale n’est pas un bloc monolithique mais bien une roche sédiments avec des apports qui l’ont enrichie à travers les âges. L’Islam en fait partie intégrante ", voilà ce que disait Maurice Béjart dans Une Vie. Il s’était d’ailleurs "converti" à l’islam lors de son séjour en Iran, en 1973.

De ce mois de septembre à décembre, une exposition intitulée "B. et le jardin des roses" reviendra sur ces convictions et sur l’influence qu’elles ont eue sur l’œuvre du danseur et chorégraphe. L’idée est de montrer, à travers son regard, la véritable nature de l’Islam. L’expo se tient à l’endroit même, à un jet de pierre de la grand-place de Bruxelles, où il vécut. Trois niveaux lui sont consacrés au 49, rue de la Fourche, à la Maison Béjart. Toutes les infos sur www.mauricebejart.be.