Un dessin que peuvent colorier vos enfants dans notre édition papier de ce 25 mars, et qu'on vous invite à afficher à votre fenêtre, pour témoigner de votre solidarité

Tous les jours, sur le coup de 20 heures, les Belges sortent de chez eux, à distance autorisée évidemment, pour applaudir l’ensemble du personnel de santé qui combat au quotidien, avec ses armes, les malades du coronavirus. Le mot d’ordre est collectif : faites du bruit !

A sa manière, la Dernière Heure-Les Sports + tient à leur apporter aussi son soutien. D’abord en relatant leurs efforts et en pointant leurs conditions de travail. Mais aussi en demandant à nos lectrices et lecteurs, actuellement confinés chez eux en télétravail ou pas, de leur manifester leurs encouragements en coloriant le dessin publié en page 15 de La DH parue ce mercredi matin et en l’apposant à leur fenêtre. Vous pouvez également télécharger le dessin, disponible ici, afin de l'imprimer si vous ne pouvez vous rendre chez votre libraire.

L’occasion aussi de dire un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui sont contraint (e) s de sortir pour aller travailler. Pour continuer à faire tourner les pans essentiels de notre vie en société. En espérant n’oublier personne (je m’en excuse à l’avance…).

Merci au personnel médical et de la grande distribution. Merci aux éboueurs. Merci aux technicien(ne)s de surface. Merci aux chauffeurs des transports publics. Merci aux chauffeurs des camions. Merci aux livreurs de tous poils. Merci aux libraires. Merci aux dentistes. Merci au personnel pénitentiaire. Merci aux agents de sécurité. Merci aux boulangers. Merci aux bouchers. Merci à la police. Merci aux pompiers. Merci à l’armée. Merci aux journalistes. Merci aux humoristes qui parviennent (parfois…) à nous dérider. Merci !