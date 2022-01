Celui qui est venu hypnotiser la DH et qui débarquera bientôt en spectacle en Belgique a été ravi d’apprendre via le Grand Cactus (qu’il a aussi hypnotisé en décembre dernier) que le tout premier magnétiseur de tous les temps était… Belge. "Je connaissais Donato mais je ne savais pas que c’était le tout premier magnétiseur." Le Liégeois Alfred-Edouard D’Hont de son vrai nom, né en 1845 et décédé en 1900, avait même un point commun avec Messmer. Il a été poursuivi pour pratique de la médecine illégale sur scène. "Enfin, moi, je n’ai jamais été poursuivi", précise toutefois le Canadien. "On m’a juste empêché de jouer à Colfontaine (suite à une loi du 30 mai 1892 sur l’interdiction de l’hypnotisme en spectacle, NdlR) mais c’est tout (sourire) !"

Tout va bien donc pour Messmer qui revient pour plusieurs dates en Belgique avec Hypersensoriel à partir de février. Même ses enfants, deux fils de 29 et 27 ans, ont monté un show d’hypnose sur scène ensemble (et pour des événements privés) au Canada. Avant de se lancer en politique et de gouverner le monde par l’hypnose ? "Ah, ça serait une bonne idée, pourquoi pas", sourit celui qui avoue être souvent approché par les politiques ou autres. "Au Québec, on me propose souvent d’hypnotiser les non-vaccinés. Ou le contraire, ce sont les non-vaccinés qui me disent : pouvez-vous hypnotiser les gouvernements pour qu’ils nous foutent la paix ? J’ai des demandes des deux côtés. Alors, du coup, je reste neutre et je n’en parle plus. J’aime mieux ne pas m’en mêler car chacun fait sa petite affaire. On espère tous sortir de là grandit et que cela avance pour le mieux."