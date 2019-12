La braise Michaël Dufour est toujours chaude", sourit le comédien belge de Scènes de ménage qui joue son spectacle Faites l’amour avec un Belge depuis plus de 10 ans. C’est devenu un classique pour moi de jouer cette pièce. Elle est la plus jouée au festival d’Avignon, soit plus de 350 fois en 10 ans ! Je ne suis pas sûr que cela existe en Belgique..."

Et pour cause, selon cet ancien trublion de la radio, un comédien belge pâtit du succès d’un comédien français. "Si le JT de la RTBF ou de RTL a l’occasion d’avoir un artiste français en plateau, ils en seront plus fiers que d’avoir un Belge, déplore Michaël Dufour qui a l’habitude de décortiquer les différences culturelles avec nos voisins hexagonaux dans son show. Le spectateur belge va aussi voir quelque chose qu’il connaît. En France, le public va plus découvrir des artistes. Mais c’est aussi parce qu’il y a plus de cafés-théâtres chez eux également."