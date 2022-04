Le codirecteur du Public a le théâtre dans la peau, un passé fondateur, une hantise de l’injustice...Et il parle aux arbres aussi !

Avec Patricia Ide, il est à la tête depuis près de 30 ans d’un des plus grands théâtres privés belges : Le Public, à Saint-Josse, l’une des communes les plus populaires de Bruxelles-Capitale. Cent mille spectateurs s’y pressaient chaque année en moyenne avant le Covid, 150 artistes, embauchés à chaque saison, 111 personnes y travaillaient. Rentable, "et ce n’est pas un gros mot", souligne tout de suite Michel Kacenelenbogen.

Apprécié : après un appel aux dons auprès des abonnés et des spectateurs réguliers, "ils sont 10 000 à nous avoir apporté leur soutien, c’est rare". Mais désormais en situation économique difficile, due, avance le codirecteur, au non-versement de subsides demandés afin de couvrir les pertes liées à l’annulation des représentations à cause de la crise sanitaire.

Le Covid : une période difficile qui a mis 80 % du personnel fixe au chômage technique au début, et en difficulté nombre d’acteurs culturels. Pour continuer sa mission de lien social et contre cette adversité, l’équipe du Public a aussi transformé un temps ses espaces en une librairie, une terrasse et un restaurant, où l’on pouvait venir en jauge restreinte voir et écouter des "spectacles de garde, alors que tous les autres étaient fermés, de mai à août".