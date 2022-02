“Les Hauts-de-France et particulièrement Lille et sa métropole européenne se sont tout de suite imposées comme une évidence, explique Grégoire Furrer, fondateur et producteur de Lillarious et du prestigieux Montreux Comedy Festival, par communiqué. Le Nord est réputé pour son public chaleureux, Lille coche toutes les cases pour devenir la capitale de l’humour en France ! Après cette pandémie, nous avions à cœur de créer un nouveau rendez-vous, un festival populaire, avec des têtes d’affiche mais pas uniquement. Créer des connexions entre humour et nouvelles technologies, formation et innovation, proposer un concept inédit et original, mêlant spectacles, conférences et débats."

Celui qui connecte 3 millions de francophones à travers le monde avec son Montreux Comedy festival souhaite faire de Lille, ville voisine de la Belgique et de ses humoristes très appréciés par Montreux, la nouvelle capitale de l'humour en 2022. "Inventer un événement qui n’existe nulle part ailleurs. Explorer la place de l’humour dans notre société, la force et le pouvoir de cet art, à travers les talents qui le composent, mais aussi les questionnements qu’il suscite.”

Entre humour augmenté et la création des premiers Etats Généraux de l'humour

Fort du succès du gala Stand-up in the rain lors du dernier Montreux Comedy Festival en décembre dernier, Grégoire Furrer relance l'idée d'un gala mené une nouvelle fois par les talents franco-belges du Nord ces 4 et 5 février. Ces soirées animées par Gérémy Crédeville (Danse avec les stars) et Guillermo Guiz (le Belge de France Inter et animateur du Stand-Up show sur RTLPlay) auront comme invités belges Inno JP, Dan Gagnon, Lisa Delmoitiez, Dena ou encore Kody du Grand Cactus. Et du côté français: Jeremy Lorca, Roman Frayssinet, Lilia Benchabane, Antonia de Rendinger et Sandrine Sarroche.

Grégoire Furrer Productions a en effet choisi deux artistes emblématiques du Nord pour ce premier gala Stand up Augmenté, à savoir le local de l'étape, Gérémy Crédeville, qui ne pouvait rater cette première édition chez lui mais aussi notre compatriote Guillermo Guiz qui viendra en voisin de la Belgique. Au programme? "Une soirée inédite et immersive dans un décor intégrant des effets numériques pour transporter les spectateurs dans leur univers". Lillarious Festival annonce même la création d’un Comedy Club Virtuel, préfiguration du stand up du futur. Ca promet!

Bref, outre la mise en place des premiers Etats Généraux de l'humour (Grégoire Furrer souhaite "réunir toute la profession sur une journée pour réfléchir, échanger autour de cet écosystème économique et culturel en France") et d'un showcase sur les "Pépites de l’humour francophone", Lillarious Festival a l'ambition de ne pas devenir un simple festival. Les stars de l'événement n'étant pas uniquement les humoristes.

Infos et réservations sur cette première édition via www.lillarious.com.