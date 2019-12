L'humoriste a clarifié sa situation vis-à-vis de la troupe.

Muriel Robin était de passage à Bruxelles ce mercredi dans le cadre de la promotion du spectacle Et pof! qu'elle viendra présenter à Forest National le 18 janvier. Elle en a profité pour clarifier sa situation avec les Enfoirés dont elle faisait partie depuis 1992. “Je crois qu’ils n’ont plus besoin de moi, dit-elle quand on lui pose la question de son retour possible dans la troupe qu'elle a quitté en 2008 suite à son burn-out. Si c’était le cas, cela se saurait. On m’avait dit : sans toi, ça ne peut pas se faire ! J’ai fait un burn-out donc je n’y ai plus participé. Mais j’ai vu que la troupe fonctionnait très bien sans moi. Et puis si j’avais fait les Enfoirés, je ne pourrais pas faire d’autres choses. J’ai plutôt besoin d’être dans des choses de l’ombre, plus petites et à portée de mains." Et l'humoriste d'imaginer ce qu'elle peut faire plus concrètement: "Alors on a gagné combien ? Ok, il va falloir acheter dix culottes, quatre t-shirts, etc. Ce sont des trucs que tu maîtrises, plus palpables, à dimension normale. Donc non, les Enfoirés, ce n’est pas la peine.”