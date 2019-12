"J’ai eu la maladresse de dire que je ne me retrouvais pas tout à fait sur scène", confesse Muriel Robin, qui sera de retour avec ses sketchs cultes dans Et pof ! le 18 janvier à Forest National. " J’ai toujours abordé le one-man-show de manière très rigoureuse. Chaque mot, chaque virgule, tout était pensé pour les gens. Il n’y avait donc pas de place pour mon plaisir. Je suis bonne élève et je travaillais bien pour avoir une bonne note. Et je suis arrivée au bout de ça après Tsoin tsoin . C’est bien de faire plaisir aux gens mais il fallait aussi que j’y trouve du plaisir moi-même. Et si je n’en trouvais pas, j’arrêtais tout ! "

Quel a été le déclic pour enfin vous sentir heureuse sur scène ?

"J’ai trouvé la légèreté et la liberté que je n’avais jamais rencontrées sur scène. Le temps a fait que c’était maintenant ou jamais. Ça s’appelle de la culpabilité. Et les femmes en ont plus que les garçons car c’est quand même plus féminin que masculin. Si avec ce spectacle-ci c’était pareil, je ne pouvais pas y retourner. Je ne pouvais plus m’infliger ça. Je devais arrêter cette relation."

(...)