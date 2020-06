On le sait et on le répète, la crise du coronavirus a frappé durement le secteur culturel. Privés de donner des concerts pour des raisons sanitaires, les musiciens ont vu leur principale source de revenus disparaître du jour au lendemain. Et si désormais leurs différentes prestations diffusées en direct sur Internet peuvent être rémunérées via Facebook ou par des sociétés de gestion de droits d’auteur comme la Sabam, les gains restent rares. Il y a cependant d’autres moyens de rétribution qui peuvent être envisagés par les artistes, dont la synchronisation musicale, soit le fait d’illustrer des images avec de la musique.