Après son blog "sea you son", Déborah Laurent, journaliste et maman, lance son podcast sur la parentalité intitulé "my name is mom".

Son prénom est Déborah. Comme des millions de femmes en âge de procréer, elle s’appelle maintenant aussi "maman". "Aussi", pas "seulement". Un nouveau nom auquel elle doit s’adapter comme à une nouvelle peau. Une enveloppe d’amour et de devoir à laquelle personne ne l’avait préparée mais qui va de pair avec une exposition soudaine et franche aux jugements de la société.

