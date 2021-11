Le géant américain du streaming Netflix a annoncé mardi le lancement mondial de plusieurs jeux mobiles pour ses abonnés au moment où le groupe cherche à se diversifier et à investir le marché très lucratif des jeux vidéo.

Deux des titres proposés par Netflix sont issus de l'univers de la série de science-fiction et d'horreur "Stranger Things" diffusée sur la plateforme ("Stranger Things: 1984" et "Stranger Things 3: Le Jeu").

Les autres titres ("Shooting Hoops", "Card Blast" et "Teeter Up") sont des jeux de carte ou d'adresse. Ces jeux étaient déjà disponibles depuis quelques semaines pour les membres de Netflix en Pologne, Espagne et Italie.

Les abonnés du monde entier munis d'une tablette ou d'un smartphone Android, le système d'exploitation mobile de Google, pourront désormais les télécharger gratuitement depuis leur appareil et y jouer sans être exposés à de la publicité. Le groupe n'a pas annoncé s'il comptait bientôt lancer ces jeux sur les appareils équipés du système iOS développé par Apple.

Il a en revanche indiqué que d'autres titres devraient suivre prochainement.

Ambitions

Netflix affiche depuis plusieurs mois ses ambitions dans l'industrie des jeux vidéo alors que la concurrence se fait de plus en plus intense dans le secteur du streaming avec le lancement d'offres rivales comme HBO Max ou Peacock TV.

Au-delà des concurrents directs comme Disney+, les dirigeants du groupe californien mentionnent régulièrement YouTube, les réseaux sociaux et les jeux vidéo parmi leurs rivaux sur le marché du divertissement.

L'entreprise a racheté en septembre son premier studio de jeux vidéos, Night School Studio, une start-up californienne qui a créé le thriller surnaturel Oxenfree.

Netflix a également recruté l'été dernier Mike Verdu, un ancien d'Electronic Arts et de Facebook, pour superviser ses activités dans l'univers vidéoludique.

Le marché mondial des jeux vidéos pèse plus de 300 milliards de dollars, selon des chiffres diffusés en avril par le cabinet de conseil Accenture.