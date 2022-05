Cet été, neuf humoristes bruxellois partiront en effet au prestigieux Festival OFF d’Avignon. "La Région bruxelloise (via hub.brussels) est ravie de promouvoir ce projet au plus grand festival international du spectacle vivant", peut-on lire dans le communiqué de l’événement. Vous aurez le plaisir de voir Dena, Lisa Delmoitiez, Adel, Florent Losson, André Demarteau, Nikoz, Sacha Ferra, Gaëtan Delferière et Lorenzo Mancini jouer leur premier spectacle en entièreté sur les planches de la Cité des Papes." Elles ou ils sont tous bruxellois(e)s, issus de la nouvelle génération du stand-up made in Belgium et passés par le Kings of Comedy Club (dont certains gagnants du concours Next Prince of Comedy qui a vu de célèbres noms en ressortir comme Guillermo Guiz ou encore Laura Laune).

