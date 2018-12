"Avec Next To Normal , une nouvelle génération de musical est née", souligne le New York Post au sujet de cette pièce venue d’outre-Atlantique. Et ce n’est pas le New York Daily News qui dira le contraire. "Un musical réussi n’est pas qu’amusant, il est aussi touchant et perturbant. Next To Normal est tout ça à la fois ! Il est optimiste et édifiant. Pas déprimant. Une pure merveille."

Cette comédie musicale révolutionnaire de Tom Kitt (pour la musique) et Brian Yorkey (pour les paroles) a en effet reçu le prestigieux prix Pulitzer en 2010 et trois Tony Awards en 2009, dont celui du meilleur usical de l’année. Next To Normal raconte l’histoire d’une famille américaine typique. Papa est architecte et maman prépare les repas de ses deux ados avant d’aller à l’école. Une vie tout à fait normale sauf que, pour eux, rien n’est normal… Et révéler le pourquoi du comment risque de vous gâcher l’issue de cette comédie musicale. Oui, car sous ses airs de drame d’une famille unie face à son destin douloureux, se cache une véritable comédie. Où guérir rime avec rire. Là est la force de cette œuvre aussi puissante qu’attachante que la Belgique a décidé d’adapter.

Une pièce de théâtre qui provoque le rire par le traitement (on ne parle pas ici des médicaments utilisés par une mère au comportement de plus en plus bizarre) de son intrigue. Laquelle est un véritable "électrochoc thérapeutique" qui risque de ne pas plaire à tout en chacun. "J’ai trouvé ça déprimant et assez perturbant, confie une spectatrice à la fin de l’avant-première qui avait eu lieu en septembre dernier lors du festival Bruxellons. Je préfère du rythme, de la joie et que ce soit plus dansant et entraînant. C’était très émotionnel mais… la vie a déjà sa part d’émotion."

Bouleversant à souhait, ce show n’est sans doute pas à mettre sous tous les yeux pour ceux qui vivent la même chose. Car leur vie "pas normale" est normale pour plus de familles qu’on ne le pense. Mais la vision de la pièce en surprendra aussi plus d’un par cet aspect original. "Tout le monde applaudissait durant le spectacle, conclut un autre spectateur réjoui par ce genre de théâtre réinventé et qui fait réfléchir. C’était fou à voir !"