Nikos Aliagas a annoncé vendredi au Figaro son départ de la matinale d'Europe 1, tranche horaire qu'il animait depuis seulement une saison après avoir pris la suite de Patrick Cohen.

"Après quasiment dix années passées à Europe 1, j'ai choisi de mettre la radio entre parenthèses. Je ne serai donc ni à la matinale, ni ailleurs dans la grille des programmes. Je ne pars pas non plus pour aller ailleurs", a-t-il annoncé, au lendemain d'un entretien avec Arnaud Lagardère, patron de la station et du groupe qui porte son nom.