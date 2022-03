Il va y avoir avoir bientôt 10 ans. Dix ans que Gilles Verlant, le célèbre journaliste rock belge, a tiré sa révérence un soir de septembre 2013 dans un stupide accident domestique. Homme de médias multiprises, il a sillonné les années 70 et 80 au gré de rencontres, devient le biographe de Serge Gainsbourg, vénère David Bowie, créée des émissions comme Follies ou Lignes Rock qui ont marqué la télévision belge.

Le journaliste lui aussi multiprises Olivier Monssens lui rend hommage, ces samedi 19 et 26 mars entre 12 et 13 heures, sur les antennes de Classic 21. Durant deux heures, au cœur de son émission Radio Caroline qui retrace des événements et la vie de personnalités qui ont fait bouger les lignes, il va faire revivre celui qui a débuté une carrière en TV à l’âge de 16 ans. Au menu des témoignages de proches comme Antoine de Caunes, Marka ou encore Fred Jannin et Pierro Kenroll. Un pur moment de nostalgie qui ne fera pas de maL.