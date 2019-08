À partir du 26 août prochain, une nouvelle voix réveillera les auditeurs de NRJ Belgique.

Celle-ci n’est pas inconnue de l’univers radiophonique puisqu’il s’agit de Shalimar Debru, animatrice de Mint et Plug RTL. La jeune femme au prénom indien signifiant "jardin d’amour" sera à retrouver tous les jours, de 6 h à 9 h aux côtés de Marco dans la matinale de la radio de N Group. "Cette année, je voulais donner la priorité à un projet dans lequel je pouvais m’amuser et collaborer avec une équipe dynamique et créative", déclare-t-elle avant d’ajouter que ce nouvel exercice est "un beau défi" pour lequel elle arrive avec sa "touche personnelle" et ses "idées".