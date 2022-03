L’humoriste français ODB, d’origine belge, part en tournée dans le plat pays avec son "petit dernier".

Aimer ses enfants, tel est le secret d’une éducation réussie", assure Olivier de Benoist, père de quatre enfants ("deux garçons et deux échecs" comme il balance en rigolant et avec encore un tatouage de sa fille sur la main), au sujet de son one-man show intitulé Le petit dernier, à voir en Belgique à partir du 26 mars (odlive.be). "Ce que je découvre en étant père, alors que je suis issu d’une fratrie de sept, c’est qu’on est la première génération où l’on culpabilise le plus les parents. On met la pression sur les parents afin d’en être des bons. On n’a jamais été autant pressés de la sorte. Ce spectacle fait en sorte qu’on lâche l’affaire. Pour moi, on est un bon parent à partir du moment où on aime ses enfants. L’éducation commence par là."

Et l’humoriste de 47 ans, adepte de la vanne misogyne, d’ajouter: "J’ai créé une école de parents, la ‘School of Lexomyl’ (qui tient son nom du célèbre antidépresseur, NdlR), dans laquelle je donne des conseils improbables aux parents. Car le message de ce spectacle, c’est : avoir un enfant, ce n’est pas grave, ce n’est pas une maladie !"

Et où le papa a autant sa place que la maman… Voire plus ?