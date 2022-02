Laurent Baffie, qui a fait du grossier personnage un métier, est de retour sur scène en Belgique.

Pourquoi quand je rêve que je baise, je me réveille trop tôt ? Ou quand je rêve que je pisse, je me réveille trop tard ?" Telles sont les questions qui interpellent l’humoriste dans son nouveau spectacle Laurent Baffie se pose des questions, à voir le 11 mars à Bruxelles (avec la présence d’une guest internationale surprise) et le lendemain à Liège. "Avec aussi des questions philosophiques comme ‘Est-ce que la première sodomie compte pour du beurre ?’ ou ‘Peut-on enculer une poule sans casser l’œuf ?’" Sans oublier un peu de poésie made in Baffie: "Faut-il avoir la tête au nord pour faire un sudoku ?"

En se posant des questions que personne ne se pose, l’homme de 63 ans - même s’il est devenu misophone depuis peu ("arrêtez avec le bruit de votre stylo sinon je vous tue, ça me rend fou !" nous lance-t-il) - revient en pleine forme morale et physique. "Comme on ne m’avait plus vu en télé depuis deux ans et que j’ai fait des implants et refait mes valises sous les yeux, je suis devenu l’ambassadeur des implants capillaires aux yeux de tous. Et ça me fait marrer."