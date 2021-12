Tout va bien !", nous assure d’emblée Marc Herman, ravi que l’on prenne de ses nouvelles par téléphone, qui présentera son nouveau spectacle Oui mais non ce 10 décembre à la Sucrerie à Wavre. "En dehors des spectacles qui ne se concrétisent pas toujours suite à cette période pénible (il sera aussi à Charleroi ce week-end, NdlR), je me sens plutôt bien pour un homme qui a atteint l’âge inverse de son année de naissance (sourire) !"

L’humoriste de 74 ans, né à Louvain en 1947, avait été le premier lauréat du Festival international du rire Rochefort en 1981. Marc Herman, de son vrai nom Marc Maloens, enchaîna ensuite les succès dans Zygomaticorama (RTBF), Y en aura pour tout le monde (RTL-TVI), Bon Week-end (RTBF) et même La Classe sur France 3. Avec son personnage de Luc Dierrieckx sur TV Tor - le célèbre sketch de la lampe rouge ou ses interviews décalées avec des stars -ses Stuuût(s) à répétition et son beau-frère Raoul ou sa femme Madeleine (Wolleke), il a fait rire la Belgique entière. Si la pandémie l’écarte souvent des planches comme beaucoup d’artistes, Marc Herman n’a pas spécialement mis ses confinements à profit. "J’ai besoin d’échéance pour y aller", confesse celui qui est pour le vaccin et la solidarité entre les gens mais n’y fait qu’une allusion dans son Oui mais non (qui se veut toutefois plus revendicatif qu’à son habitude en taclant notre époque où on ne peut plus rien dire). "Je ne suis pas du style à prévoir, je n’ai pas besoin d’argent non plus. Quand on est en difficulté, j’ai toujours retenu cette philosophie d’un prof de Louvain : si on n’a pas assez d’argent, il ne faut surtout pas épargner mais gagner plus. C’est comme ça qu’on avance !"