Avec un milliard d’utilisateurs à travers le monde (dont 3 millions en Belgique), difficile de passer à côté d u phénomène TikTok qui brassent des millions pour certains. C'est pourquoi le comédien de Messieurs Pipi et humoriste belge Pablo Andres (qui s'est fait connaître à ses débuts ave c son personnage de l'agent Verhaegen ) s’est lancé début 2021 sur ce réseau social. Et avec un nouveau concept comique , "KESKYAAA" . Résultat pour le vanneur de nos Diables rouges (qui avait aussi réalisé un hymne avec Roméo Elvis) ? Un carton en franchissant en moins d'un an la barre du million d'abonnés.

Le voilà donc, après les tiktokeurs bien installés -dont la DH avait déjà fait le classement- David Rodriguez (plus de 11 millions avec ses deux comptes Tiktok), Maliciadorable (2,9M), Jamal Jml (2?7M), Dylhan Fat (1,9M) et Shauna Dewit (1,3M), le sixième belge le plus suivi sur ce réseau social. Avec 47 vidéos publiées, Pablo Andres est à plus de 80 millions de vues cumulées et plus de 13 millions de likes.

Voici ses vidéos les plus vues: "La Reine d'Angleterre, comment on peut être aussi vieille?" (7,6M), "Messi au PSG… La suite c’est quoi ?" (6,1M), N’Golo Kanté... Comment on peut avoir autant d’énergie ? (5,4M) ou encore une sur la crise sanitaire qui a récolté 5 millions de vues. "Le COVID, ça s'arrête quand ??"