Ahhh les Belges", commence d’emblée Patrick Chesnais, heureux de revenir dans notre pays (il a notamment déjà tourné à Anvers, Bruges, Liège, Knokke, etc.) pour une semaine de représentations théâtrales au Centre culturel d’Auderghem, à Bruxelles. "Ma femme n’est pas Belge, elle est née à Lyon, mais elle a fait des études à Bruxelles. Et la famille du côté de sa mère, avec leur nom en ‘Van’ quelque chose une fois (sourire) , est belge. Bref, ma belle-mère est belge et je l’aimais beaucoup."

Imaginer un ami imaginaire pour tromper sa femme, tel est le postulat de L’Invitation...