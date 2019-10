Patrick Sébastien a récemment rebondi sur l'affaire Dutroux.

Alors que les avocats de Marc Dutroux se battent pour obtenir une libération conditionnelle à celui qui est condamné à perpétuité pour avoir enlevé et séquestré six jeunes filles, avoir abusé sexuellement de ces dernières et pour avoir tué quatre de ses victimes, Patrick Sébastien s'est montré contre cette potentielle réduction de peine.

Sur sa page Facebook, l'animateur a partagé une chanson dans laquelle il évoque l'affaire Dutroux. Il classe le prédateur sexuel parmi les récidivistes qu'étaient Van Geloven, Heaulme ou encore Fourniret.

"Depuis quelques jours j'entends parler de la demande de libération conditionnelle de Marc Dutroux. Et il y a une chanson assez proche de ce sujet dans mon prochain album, son titre est "Perpète". Je décide donc de vous offrir ce live de "Perpète" qui a été enregistré cet été", a-t-il écrit sur le réseau social.