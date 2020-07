Je ne m’y attendais pas du tout" , nous confesse Pierre-Emmanuel, alias l’humoriste belge PE, au sujet de sa vidéo désopilante, vue par plus d’1,5 million de personnes en une semaine, sur la starlette de téléréalité. " Entre des commentaires d’insultes sur Nabilla ou ceux qui ont beaucoup ri, j’ai surtout reçu la première menace de mort de ma carrière ! souligne l’artiste de 34 ans. Après plus de 10 ans dans le métier de l’humour, ça y est, je peux dire que j’ai fait le buzz et que je suis rentré dans le game (rire) ! "





PE, chroniqueur sur NRJ qui a l’habitude de rebondir sur l’actualité, a tout simplement commenté la mésaventure de Nabilla à vélo dans les rues de Dubaï - où elle vit avec son compagnon Thomas Vergara et son fils - sur sa story Instagram. Elle y raconte être "au bout de sa vie" sur le bord de la route. La starlette pensait en effet avoir emprunté... un vélo électrique.

"Quand la nana voit des câbles de freins et que t’as l’impression que c’est un vélo électrique... j’ai juste pensé à un gag en reprenant cette story" , sourit l’humoriste produit par Vincent Taloche et qui réalise en ce moment une tournée insolite des barbecues. "J’espère qu’elle va aimer et me répondre un jour. Car j’ai beau faire le buzz, pour moi, un gag est vraiment réussi si la personne dont on rigole, rigole aussi. Elle joue tellement bien son rôle de "bête" qu’on en arrive à un stade où poster une vidéo de Nabilla fait réagir plus d’un million de personnes !" Car PE l’avoue, même sans ses encouragements en vidéo, Nabilla allait arriver à rentrer chez elle sur son vélo... non électrique.