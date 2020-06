Pour une surprise, c’en est une énorme.

Jacques Mercier et Philippe Geluck vont passer l’été sur Bel RTL. Tous les matins à partir du 29 juin, le premier racontera au second ses drôles de vies, à savoir des anecdotes sur les 60 années qu’il a passé dans les médias. Le tout en 3 minutes, illustrées en musique et, on l’imagine, avec l’humour qui les caractérise tous les deux. La surprise ne vient pas tant du concept que des ondes qui accueillent les deux comparses. Qui aurait parié un kopeck qu’un jour ce duo de personnalités tellement lié à la RTBF traverserait la rue pour prester dans la maison d’en face, RTL ?

En dehors d’un stage de deux mois à Radio Luxembourg en 1963, c’est à la RTBF que Jacques Mercier a fait parler son sens du verbe et de la repartie. Il y a eu Dimanche musique avec Stéphane Steeman, Le jeu des dictionnaires, La semaine infernale, L’empire des médias, Forts en tête, etc. Philippe Geluck, lui, a fait ses premiers pas dans le service public en 1977 dans le programme pour enfants 1, 2, 3, j’ai vu. Suivront Electronix Lolipop, L’esprit de famille, et l’aventure en compagnie de Jacques Mercier : Le jeu des dictionnaires et La semaine infernale…