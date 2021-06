Triste nouvelle ce samedi soir: Philousports est malheureusement décédé. C'est son agence qui gérait ses intérêts qui a annoncé l'information. "Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de notre Philousports tant aimé. Nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire. Vous étiez tout pour lui. Il vous aimait tant."

Passionné de sport, Philousports était suivi par 260 000 personnes. Rapidement, énormément d'hommages ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Comme Kylian Mbappe ou Cyril Hanouna. "Une admirable personne, avec qui j’ai eu la chance d’échanger. Un exemple pour tous. Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle. Reposes en paix mon Philou" dit le joueur de foot.





"Je suis très très triste de cette nouvelle. J ai eu la chance de rencontrer Philou qui était une personne extraordinaire et un très grand talent. Je pense fort à sa famille et ses proches" enchaîne l'animateur.

Philou était surtout connu pour sa bienveillance. Comme le souligne l'animatrice Anne-Laure Bonnet. "Le monde est devenu un peu plus triste et un peu moins bienveillant sans toi. Tu me manques déjà beaucoup"