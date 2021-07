"Ce festival répond à une volonté forte de relancer et d’accompagner le secteur culturel et l’Horeca, fortement impactés par la crise sanitaire", expliquent Thibaut Nève et David Hellebrandt, les co-organisateurs de ce festival d’humour créé en pleine crise sanitaire, au Lac de Genval, en Brabant wallon. " Le constat était amer : le Covid-19 a donné un coup de frein au secteur culturel."

Leur envie ? Lancer une formule de spectacles d’humour avec quelques grands noms, pendant tout l’été et avec des concerts dès 19 h, en extérieur. Pari réussi puisqu’une nouvelle édition démarre ce 1er août avec notamment Richard Ruben, Manon Lepomme, Zidani, Guillermo Guiz, Florence Mendez ou encore Dan Gagnon, Freddy Tougaux, Sum, Martin Charlier et Bénédicte Philippon. Sans oublier un certain Pierre-Emmanuel, alias PE, qui cartonne depuis le confinement avec ses vidéos sur les Comités de concertation.

Déjà présent lors de la première édition d’Il est temps d’en rire, il sera de retour le 13 août. Serait-il temps de rire du Covid ? "Je pense qu’il est surtout temps de ne plus en parler, assure PE qui évoque un ras-le-bol général. Il y a eu tellement de choses ressassées, le sujet est vu et revu. Il est moins oppressant qu’avant dans les médias, même s’il est toujours présent. Les gens suivent cela de loin. Lors du dernier Comité de concertation, je n’ai même pas fait de vidéo et personne ne m’en a parlé alors que, d’habitude, je reçois des messages de gens impatients. "

L’humoriste, qui revient avec un tout nouveau spectacle intitulé PE raconte des histoires drôles évite désormais le sujet. " Ou alors en clin d’œil, pour amorcer quelque chose. On en a tellement bouffé que le spectateur est plutôt dans l’optique : parle-moi de tout sauf de ça. J’ai fait une blague sur les intempéries, récemment, et il y a eu plus de rires qu’un passage construit sur le Covid. Il devient compliqué d’être surprenant là-dessus." Et PE de conclure qu’il était temps d’en rire l’année dernière mais que cette année le festival aurait dû juste s’appeler "Temps d’en rire, car on a quand même l’impression d’être en prolongation de l’automne plutôt que d’être en été !" Pour info (www.ilesttempsdenrire.be), le festival a prévu des solutions de repli en cas de pluie.