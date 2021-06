Rédaction avec belga et afp

Plusieurs sites internet dans le monde, notamment de grands médias mais aussi des sites institionnels tels que la Maison Blanche ou celui du gouvernement britannique, ainsi que la plateforme Reddit ou le système de paiement Paypal, étaient confrontés à des difficultés d'accès mardi.

Certains sites étaient toutefois à nouveau accessibles vers 10H30 GMT après d'autres tentatives de connexion.

Les sites de grands journaux (Le Monde, New York Times, BBC, The Guardian, le Financial Times) ont été perturbés, pour certains temporairement. C'était également le cas d'Amazon ou de la plateforme de streaming Twitch. Ou encore de l'affichage des images sur Twitter.

Le site spécialisé de détection des problèmes d'accès internet Down Detector a rapidement fait état d'informations "pouvant indiquer une vaste panne chez Fastly", un fournisseur américain de services d'informatique dématérialisée.

Ce dernier - dont le site était lui-même inaccessible par moments - a fait savoir vers 09h58 GMT qu'il "enquêtait" sur "un impact potentiel" affectant ses services CDN (Content Delivery Network), c'est-à-dire ses réseaux de distribution de contenu.

Un réseau de distribution de contenu consiste en un ensemble de serveurs qui coopèrent afin de mettre à disposition du contenu ou des données à des utilisateurs.

Fastly a dégagé en 2020 un chiffre d'affaires de 291 millions de dollars. Parmi ses clients: Deliveroo, Pinterest, ou encore Shazam.