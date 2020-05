Après ses courts-métrages frappadingues en super-héros canin , Jean-Claude Van Damme propose sur YouTube des entraînements sportifs comme lui seul en a le secret.

Car pour lui, confinement rime avec sport et autodérision. La série ne date pas d’hier mais c’est la première fois qu’il en dévoile des images. " Ve uillez consulter votre médecin avant de commencer ces exercices " , précise-t-il dans la vidéo parce qu’il s’est blessé il y a quelques années. " J’ ai appris par moi-même à retrouver ma souplesse, ma dextérité, et je me suis remis en forme. J’aimerais partager ça avec vous ! C’est un programme sans poids, avec tout ce que vous pouvez trouver à la maison ." Sans oublier ses conseils "aware" légendaires : "N’ayez pas peur d’être beau" ou "Suivez votre corps et votre corps vous suivra."