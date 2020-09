Le phénomène touche 61 % de la population. Explications du somnologue Albert Lachman.

La grand-mère qui s’endort systématique au bout de cinq minutes face à la télé ou le meilleur pote ronflant joyeusement en plein cœur d’une scène d’action au cinéma : ces scènes-là, on les a déjà tous vécues. Plus d’une fois. Et pour cause : selon une étude menée par LG Electronics aux USA et citée par la National Sleep Foundation, 61 % de la population piqueraient du nez face à un écran.