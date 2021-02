Marc Gozlan écrit des billets qui sont hébergés sur le site du Monde depuis décembre 2013, intitulés: "Réalités Biomédicales, rien que de la médecine et de la biologie mais sous un autre angle".

Selon l'auteur, ce blog est avant tout destiné à "lire régulièrement des cas cliniques étranges, déroutants, hallucinants, voire exceptionnels, incroyables, inoubliables… mais pas seulement." Le dimanche 14 février dernier, il écrivait un nouveau billet avec comme titre "Amour et sexualité à l’heure de la Covid-19".

Et il estime que le célèbre médecin et animateur Michel Cymès lui aurait plagié une partie de son texte sur RTL. Dans plusieurs tweets, il tente de le démontrer en comparant des morceaux des deux billets. "RTL France, pourriez-vous me contacter pour me verser le montant de la pige de Michel Cymes ? Il a carrément recopié mon billet de blog à l'insu de mon plein gré. Merci de toujours préférer l'original (sur mon blog hébergé par Le Monde) à la pâle copie". Le tout agrémenté des #plagiat et #journalisme.

Ou encore dans un autre tweet. "Mais quel branleur ce Michel Cymes ! Il n'a pas dû trop se fouler le poignet pour écrire son article sur la masturbation à l'heure de la #COVID19 pour RTL France en recopiant mot à mot mon billet de blog 'Amour et sexualité à l’heure de la Covid-19'"!

Marc Gozlan s'est également attardé sur Sarah Bélien, l'éditrice de RTL. "Eh Sarah Belien et RTL, , trouvez-vous normal d'éditer un papier de Michel Cymes reproduisant quasiment au mot près des phrases entières d'un de mes récents billets de blog ?", s'est-il questionné.

Ce dimanche 21 février, Michel Cymes était effectivement sur RTL pour partager sa chronique quotidienne. Il avait choisi le thème suivant: "Coronavirus : pourquoi l'agence de Santé publique de New York recommande la masturbation". Ni RTL ni Michel Cymes n'ont encore répondu à cette accusation.