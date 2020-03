Museum Night Fever revient le samedi 14 mars 2020 de 19 h à 1 h. Avec 31 musées participants, la seule nuit des musées bruxelloise offre à un millier de jeunes talents, individuels ou collectifs, l’écrin idéal pour développer des propositions artistiques libres et inclusives.

Lors de cette soirée, de jeunes artistes, toutes disciplines confondues, s’inspirent des incomparables collections des musées et des expos du moment pour transformer les musées participants en véritables terrains de jeu. Museum Night Fever se veut un espace d’expérimentation tant pour les artistes émergents que pour les musées qui les accueillent et testent de nouvelles méthodes de dialogue avec leurs publics, habitués ou non des musées. Pour les visiteurs, c’est l’occasion unique de découvrir, durant toute une nuit, des propositions imprévisibles dans une atmosphère électrisante.

L’édition 2019 avait atteint un record d’affluence de près de 17 000 visiteurs, preuve que l’image un peu vieillotte des musées est en passe de disparaître pour laisser place à des lieux attractifs pour le plus grand nombre.

