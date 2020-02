Pour la Journée internationale des femmes, les animatrices se retrouvent sur VivaCité.

Le 8 mars prochain, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, Sara de Paduwa, Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et Cathy Immelen, les quatre "super nanas", retrouveront ensemble, de 14 heures à 16 heures, les auditeurs de VivaCité et ceux d’Auvio pour deux heures de papotages centrés sur la gent féminine.

Chacune des animatrices apportera sa touche à l’émission en présentant une chronique. Ophélie Fontana parlera, par exemple, des femmes dans le monde des médias. "En Belgique, les femmes n’ont pas trop de mal à se faire une place dans les médias. La preuve avec le JT, qui est davantage composé de femmes que d’hommes. Ou encore avec les hautes fonctions, occupées par des femmes également. On voit également cette évolution par ce qu’on diffuse à la télévision. Aujourd’hui, le football et le hockey féminins font partie des moments télé que les téléspectateurs attendent, explique la présentatrice du 13 heures de La Une. La situation dans certains autres pays est encore critique à ce niveau ou est en cours de changement. On l’a vu encore récemment avec la Corée du Sud, qui a connu sa première présentatrice de JT !"

Une femme sera ensuite mise à l’honneur par chaque présentatrice. Une jeune sportive belge pour Cathy Immelen ou encore une personne rencontrée dans le secteur automobile pour Ophélie Fontana. Fanny Jandrain, quant à elle, parlera de sa maman et du parcours professionnel de celle-ci.

En plus de faire la part belle à la femme, les quatre présentatrices passeront un moment agréable entre amies. "C’est une chouette initiative parce que je parle d’un sujet intéressant avec trois personnes que j’adore", confie Ophélie Fontana, qui parle de cette Journée internationale des femmes comme d’une sonnette d’alarme pour attirer l’attention sur ce qu’il se passe ailleurs et pour entraîner une prise de conscience.