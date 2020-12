Lorsque le grand Robert Hossein présenta, en 1970, sa candidature pour créer le Théâtre Populaire de Reims, il ne fut accepté qu’à une voix près. Certains administrateurs s’inquiétaient de savoir combien une telle vedette coûterait à Reims. D’autres lui reprochaient son goût pour les très jeunes filles.

Marina Vlady

Il avait 28 ans et elle, 17 ans, lorsqu’ils se sont mariés en 1959. Elle était venue le voir au théâtre. Lui : “Je m’extasiais. J’ai acheté tous ses photos, qu’on vendait en cartes postales, et je les épinglais dans ma loge et dans ma chambre.” Marina était la plus jeune d’une famille de quatre filles, toutes actrices : Olga Varen, Odile Versois, Hélène Vallier. Le couple s’installa avec elles dans la maison de leur mère. Où il était seul contre toutes. “Il y avait des femmes partout ! On vivait tous ensemble. On travaillait tous ensemble. Un jour, je suis parti.” Ils ont eu deux fils, Pierre et Igor.

Le 7 juin 1962, lorsqu’elle épousa Robert Hossein, elle avait… quinze ans et deux jours. Ils ont eu un fils devenu rabin à Strasbourg. Elle est la fille de l’écrivain Françoise Giroud. Son mariage précoce ne l’a pas empêchée de devenir docteur en médecine, puis psychanalyste. Elle a aussi écrit des scénarios pour Claude Chabrol.

Dès 1964, Marie-France Pisier, 20 ans, est la compagne de Hossein, 36 ans. Il l’enrôle dans Le vampire de Düsseldorf.

Pascale Rivault

En 1970, elle a 20 ans et lui, 47 ans. Il la fait débuter au théâtre et au cinéma (Point de chute, avec aussi Johnny Hallyday).

Michèle Watrin

Élève de son cours, à Reims, elle a tourné avec lui dans Prêtres interdits en 1973. Elle a 23 ans et lui 50 ans. Le 2 août 1974 : “Nous partions dans le Midi pour nous marier. Je déteste les voitures : nous aurions dû partir en train.” Ils ont quand même pris l’auto. Elle est au volant : Robert Hossein n’a jamais passé le permis. “Nous avons été frappés à l’arrière par une autre voiture et projetés sur une seconde auto puis contre un camion. Ce fut l’embrasement. Elle n’a pas pu se dégager de sa ceinture. Moi, je n’en portais pas…” Elle est morte à 24 ans.

Candice Patou

Ils se sont rencontrés en 1975 : il la dirige, au théâtre, dans Des souris et des hommes. Elle a 28 ans; lui, 47 ans. Ils se marient en 1976, auront un fils, Julien. Et plus de quarante ans de vie commune.