Le légendaire animateur de MTV, qui se lance bientôt en one man show, est de retour à la RTBF sur les ondes de Classic 21. "Il y a 10 ans, je faisais déjà une émission sur Classic 21”, dixit le trublion britannique Ray Cokes (qui est contre le Brexit) de retour en radio aux côtés de Raphaël Scaini, dès 6 h du matin tous les lundis, dans Coffee on the rocks. “Mais cela ne s’était pas bien terminé avec le grand chef Marc Ysaye."

"Tout va bien, j’ai eu beaucoup de chance ", nous confie d’emblée le trublion britannique Ray Cokes, 63 ans, après avoir combattu son cancer (tumeur au rein). "Et, encore une fois, MTV m’a aidé. J’avais mal au dos, j’ai donc fait un IRM. Mais on a vu un truc qu’on n’aime pas. J’ai été admis dans le plus grand hôpital de Berlin, le Charité. Et là, le médecin me dit : c’est un grand honneur de vous soigner, je vous regardais quand j’étais jeune. Ils m’ont reconnu et je n’ai rien payé. Ils m’ont dit : on vous invite. Vous nous avez beaucoup soulagés durant notre jeunesse, à nous de vous offrir quelque chose."

Avoir été animateur à MTV Europe (MTV Most Wanted) vous ouvre encore des portes ?

(...)