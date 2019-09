"L’idée m’est venue la fois où j’avais rempli le country hall de Liège, confie Renaud Rutten, célèbre pour son "Kedodo". Dans la foulée, on s’est dit pourquoi je n’en aurais pas autant à Charleroi ?" Son nouveau spectacle - qui aura lieu au Dôme de Charleroi le 4 octobre prochain ("le stade était trop petit" plaisante-t-il) - a beau s’intituler Le Mégalo Man Show avec son et lumière, orchestre, etc., l’objectif de l’humoriste liégeois est justement de ne pas se prendre la tête. "Mon entrée sur scène se fera avec deux grosses Harley Davidson qui montent sur scène et moi qui suis avec une autre… mais qui ne fonctionne pas. Je suis obligé de pousser avec mes jambes (sourire) !"

Cinquante-six ans au compteur et trente ans de scène, ça fait quoi de regarder dans le rétroviseur ?

"Ça fait qu’on a un peu plus mal à la gueule quand on se lève le matin (sourire) ! Non, mais je ne suis pas trop rétroviseur…(...)