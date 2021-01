Miracle pour quelques artistes belges avec la réouverture des salles de spectacle au Luxembourg. Témoignage de Richard Ruben.

Je n’étais pas bien avant de jouer, comme cette envie de rester chez moi ou de ne pas être à la hauteur et, finalement, dès que j’étais sur scène, j’étais dans une forme incroyable, nous confie le showman Richard Ruben à la sortie de son spectacle En chanté, joué à Differdange ce jeudi 21 janvier. Toutes mes appréhensions sont parties et je ne me suis rarement autant amusé depuis un an."

En effet, le secteur événementiel est quasiment à l’arrêt et souffre depuis presque un an. Plus de 70 % de perte de chiffre d’affaires, selon l’étude du centre d’expertise Public Impact de la Karel de Grote Hogeschool. Et ce n’est pas le Comité de concertation de ce vendredi qui a changé la donne.(...)