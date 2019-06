Après avoir annoncé sa pause carrière, son dernier spectacle a tourné au fiasco.

"Pas drôle", "en retard", "en roue libre" ou encore "cliché" : voilà comment les spectateurs déçus ont réagi au show que Jamel Debbouze a donné à Ivry, en France, le 16 juin dernier. Selon Le Parisien, l’humoriste de 44 ans était en improvisation totale. "Au bout de quinze minutes, une queue de gens qui partaient s’est formée dans la foule, témoigne une spectatrice. C’était de l’improvisation, mais pas drôle. Personne ne riait et on avait même l’impression d’être pris pour des imbéciles." Jamel a ensuite avoué avoir "raté [sa] prestation" et a reversé l’intégralité de son cachet - 60 000 euros - à la Ville.