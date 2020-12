En 1975, Robert Hossein décida d’amener le théâtre dans des structures qui, en général, préféraient les grands spectacles rock : Le cuirassé Potemkine au Palais des Sports. Quatre mille places à remplir chaque soir. Suivi, en 1978, d’une adaptation de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Et surtout, en 1980, il a créé Les Misérables, en version comédie musicale. Musique de Claude-Michel Schönberg (celui qui chantait "Le premier pas") et livret d’Alain Boublil et Jean-Marc Natel. Des auteurs heureux puisque ce spectacle, remanié, fut lancé sur la scène londonienne en 1985 et à Broadway, en 1987.

À Londres, ce spectacle, toujours joué depuis, détient le record de la plus longue exploitation.

Jésus, Lourdes et les papes

Au total, Hossein a monté treize méga-spectacles dans ce Palais des Sports, occupant chaque fois les lieux pour au moins cent représentations. Il y eut Angélique Marquise des Anges, Je m’appelais Marie-Antoinette ou Moi, Bonaparte. Et aussi Un homme nommé Jésus, Jésus était son nom et Jésus la résurrection. Suivis de N’ayez pas peur ! Un hommage au pape Jean-Paul II (2007).

Les parents russes de Robert Hossein étaient de confession orthodoxe. C’est à Reims, à plus de 50 ans, que l’acteur demanda le baptême catholique, qu’il reçut en même temps que son fils Julien. Ceci expliquant les orientations de ses grands spectacles.

En 2011, aux sanctuaires de Lourdes, il monta aussi Son nom était Marie. En 2016, il était reçu par le pape François.

Il a ramené Jean-Paul Belmondo sur les planches

En 2006, Robert Hossein quittait son Palais des Sports de 4000 fauteuils pour les 100.000 places du Stade de France : trois soirées avec le spectacle Ben-Hur. Où il en a certes mis plein la vue; mais pas plein les oreilles. Dans un lieu d’une telle ampleur, il fallait surjouer. L’expérience méritait d’être tentée; elle n’a pas été rééditée. Ce n’est pas injuste.

Durant ces années de méga-spectacles, Robert Hossein a aussi dirigé (de 2000 à 2008) le Marigny, un théâtre prestigieux où, en 1987, avec Kean, et en 1990 avec Cyrano de Bergerac, il avait ramené sur les planches, l’idole du grand écran, Jean-Paul Belmondo. Après trente ans d’absence… “Je crois que, pour le décider, je l’ai acculé dans ses derniers retranchements. Je lui ai dit qu’il devait saisir l’occasion maintenant et qu’après, il ne serait plus qu’un vieillard tout juste bon à jouer Don Diègue, dans Le Cid."