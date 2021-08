Entre Julie Taton et la télévision, l’histoire est terminée. "J’en ai fait le tour", nous disait, à la rentrée dernière, la principale intéressée lorsqu’elle débarquait à la présentation du Wake up show, la matinale de NRJ, après 17 ans passés sur RTL-TVI.

Une saison plus tard, l’écran a toutefois regagné l’ancienne Miss Belgique. À partir du 30 août, le Wake up show, où elle se retrouve aux côtés de Shalimar, Tanguy et JerM, sera retransmis sur AB3. Un retour qui n’en est pas vraiment un, comme le précise l’animatrice. "Quand j’ai vu que les médias annonçaient mon retour à la télévision, j’ai rigolé. En fait, je n’y avais même pas pensé deux secondes ! (Rire) Pour moi, c’est la radio d’abord et surtout", explique-t-elle. "Ce qui va changer, c’est peut-être qu’on sera plus à cheval sur les horaires à cause des décrochages publicitaires d’AB3."

Cette arrivée en télévision s’accompagne de quelles nouveautés ?

(...)