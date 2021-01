Télévision, politique, relations presse, agence matrimoniale, Sabine Mathus est une touche à tout. Comme elle le dit elle-même : “Je fonctionne à l’instinct, aux émotions et aux sentiments.” Depuis le 11 janvier dernier, ces derniers conduisent l’ancienne speakerine et animatrice (Comme chez vous avec Jean-Paul Andret et Face à Face) de RTL-TVI à la rencontre des auditeurs d’Entre nous sur Nostalgie +, une émission “feel good”, diffusée du lundi au vendredi entre 11 h et 12 h et le samedi de 8 h à 12 h, lors de laquelle elle discute de sujets variés avec le public, dans une ambiance bienveillante et chaleureuse. “Depuis un moment, j’aspirais à un retour en radio. Quand Nostalgie m’a proposé de présenter cette émission, j’ai donc sauté sur l’occasion. D’autant plus qu’il y avait un nouveau challenge à relever, celui du DAB +. Arriver sur cette radio, c’était aussi le plaisir de retrouver des personnes que je connaissais bien comme Frédéric Herbays, par exemple”, explique l’animatrice qui souhaite “installer une complicité” entre elle et les auditeurs. “On va essayer de parler de tout ce qui intéresse tout un chacun et d’y apporter des réponses.”

Sentez-vous que les auditeurs ne vous ont pas oubliée après ces années d’absence ?

“Bien sûr. Je ferai tout pour que l’on reste dans le même capital sympathie qu’auparavant. Comme en télé, je me sens à l’aise à la radio. J’ai toujours aimé cette complicité, ce dialogue avec les auditeurs.”

Et, la télé, parlons-en… Ne vous manque-t-elle pas ?

“Je mentirais si je disais qu’elle ne me manque pas. Un retour en télé est toujours dans un coin de ma tête. C’est un milieu dans lequel j’ai énormément de souvenirs. Si l’occasion se présente, je la saisirai peut-être. Mais, pour le moment, je suis déjà comblée.”