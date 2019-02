Ce serait dommage de se passer des ressources de la Toile pour ce jour particulier !

1 Préliminaires avec les Dés coquins pour adultes

Après avoir secoué votre smartphone, trois dés (action, partie du corps, durée) dicteront la nature de votre gage ou celui de votre partenaire. Exemple : lui mordiller la lèvre pendant 30 secondes. Idéal pour se mettre dans l’ambiance. Disponible sur iOS et Android.

2 Un action ou vérité torride avec Jeu couple

Lancée l’année passée, l’appli propose plus de 1 000 défis répartis en 4 catégories : Soft, Hot, Hard et Extreme. Cette dernière devrait rapidement vous faire passer à la vitesse supérieure. Disponible sur iOS et Android.

3 Découvrir de nouvelles positions avec Pocket Kamasutra

Une centaine de positions illustrées et détaillées à portée de main. Parfait pour varier les plaisirs dans la chambre à coucher (ou ailleurs). Il vous sera possible de les enregistrer et même de les noter si vous avez pris votre pied. Disponible sur iOS et Android.

4 Des "sextos" funs avec Flirtmoji

Vous avez utilisé l’emoji aubergine plus que de raison ? Les artistes de Flirtmoji vous proposent quelques alternatives sexy qui trouveront forcément leur place le 14 février, que ce soit une paire de menottes ou de pastèques. Les emojis les plus croustillants sont malheureusement payants. Disponible sur iOS.

5 Un maximum d’intimité avec Between

Pensée comme un réseau social pour couples, cette application vous permettra d’organiser votre soirée romantique, puis de publier vos clichés osés sans risques. Disponible sur iOS et Android.

Et si vous êtes décidés à rendre votre soirée de ce 14 février inoubliable, découvrez comment le "slowsex" peut vous apporter un plaisir intense en couple.