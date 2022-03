Les temps sont durs pour les Enfoirés et par voie de conséquence pour les Restos du cœur. Déjà privé des rentrées des spectacles en public que donne annuellement la troupe en raison de la pandémie, voici que l’album qui immortalise l’événement ne se hisse pas au sommet des charts en France. Une première depuis l’an 2000! C’est Multitude de Stromae qui leur a barré la route. L’excellent troisième album du Maestro s’est installé sur la plus haute marche du podium avec 81 000 exemplaires vendus en une semaine, soit aussi bien que Rac ine carrée il y a… 9 ans !

Les Enfoirés ne sont cependant pas loin. Il s’est vendu 73 163 copies de 2022 Un air d’Enfoirés. C’est cependant beaucoup moins que les 118 000 disques du spectacle 2021, À vos côtés. Autrement dit, c’est une sérieuse perte pour les Restos du cœur déjà privés de la billetterie.

Cela s’ajoute à l’audience historiquement basse enregistrée lors de la diffusion du spectacle le 4 mars dernier sur TF1. Les 8 millions de téléspectateurs représentent l’audience la plus faible jamais constatée depuis… 1995 !

Sachant que chaque DVD ou CD des Enfoirés vendu permet de distribuer 17 repas pour les plus nécessiteux, on imagine combien l’addition va être douloureuse pour les équipes des Restos du cœur en France et ce alors que la situation est plus compliquée que jamais. On sort à peine de deux années de pandémie qui ont mis les budgets des nombreuses familles et particuliers à rude épreuve. S’ajoutent à cela les prix de l’énergie qui sont partis à la hausse en flèche, de même que ceux de nombreuses matières premières, en partie suite à la guerre en Ukraine. Les chiffres de l’inflation sont éloquents.