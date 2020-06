Vu les contraintes, des gérants de cafés-théâtres ne se voyaient pas rouvrir en juillet. Mais le port du masque change la donne.

"La perspective de réouverture avec distance de sécurité n’est pas viable à notre niveau, déplore Cathy Thomas, directrice du Fou Rire Théâtre à Bruxelles, qui a déjà dû lancer un crowdfunding pour maintenir à flot son établissement pouvant accueillir 200 spectateurs. Il m’est impossible d’ouvrir pour seulement 50 spectateurs. Ou alors en bulles, en groupe et dans le jardin. Mais on ne gagnera pas de sous.” Pour la programmatrice du café-théâtre, le calcul est vite fait : “50 personnes à 20 euros, en prix plein, cela fait 1 000 euros. Ça ne couvre jamais les artistes, le régisseur, les droits d’auteur, le loyer, l’assurance et le personnel du bar à payer !” Pour elle, la réouverture envisagée se situe le 9 octobre, avec le spectacle d’Éric Boschman en guise de tête d’affiche. Il affiche déjà 170 réservations.

(...)