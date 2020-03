Les téléspectateurs de La Une et les auditeurs de La Première ont droit à la même matinale depuis le début de la semaine. Un concept qui plaît et déplaît, c'est pourquoi Sara De Paduwa a tenu a remettre les pendules à l'heure en ces temps de crise.

A l'antenne comme sur les ondes, Sara De Paduwa, visage habituel du 6-8 de VivaCité et de La Une, est accompagnée de François Heureux, voix de Matin Première. Une "réunification" dictée par le coronavirus, qui a pris place depuis lundi matin.

Ce concept a été mis en place pour réunir les forces et maximiser la sécurité des employés de la RTBF. L'organisation est la suivante : Sara De Paduwa tient seule la barre de 6 heures à 7 heures. François Heureux la rejoint dès 7 heures. La nouvelle matinale intitulée "Le 6-9 ensemble" a été pensée pour plaire au public de La Première et de Viva, qui n'ont pas nécessairement les mêmes attentes.

Sauf que, les détracteurs sont toujours présents pour critiquer les dispositions prises. C'est pourquoi Sara De Paduwa a tenu a réagir via son profil Facebook suite à plusieurs commentaires négatifs quant au format de l'émission et aux différences entre les deux animateurs.

L'animatrice veut tout d'abord souligner que, dans ces moments difficiles, la population doit être solidaire et unie, et s'accommoder des changements à l'antenne...

"Oui, pour les auditeurs de La Première, je peux paraître un peu folle, délurée, limite tête à claque, et alors ?", écrit-elle. "Oui, François, pour les auditeurs de Vivacité ou les téléspectateurs de La Une, peut paraître un peu coincé et trop sérieux. Et alors ? (...) Nous sommes en crise. On s’en fout un peu, non ? Le principal n’est-il pas d’être là, présent, 'fidèle au poste' ? La RTBF a été obligée de mutualiser ses équipes, par précaution et par respect pour ses travailleurs, pour prendre le moindre risque."

"Et si dans les jours ou les semaines à venir, nous étions juste tous ensemble ?", ajoute-t-elle. "Unis, solidaires et respectueux des uns des autres ? Ça ferait un bien fou, non ? Chiche !"

Une bien belle mise au point !