Il piaffe d’impatience malgré le stress (positif, insiste-t-il) qui monte à 24 heures de la première de son spectacle. Serge Ducas montera sur les planches à Monceau-sur-Sambre ces vendredi et samedi pour présenter Saturne pas rond dans ma tête !, son astro one man show comme il l’a baptisé. "Je suis heureux de monter sur scène, c’est l’aboutissement d’un projet de deux années", confie-t-il.

Son texte, il y travaille encore. Un petit détail par-ci, un changement par-là. "Il y a 8 jours, je rectifiais encore des choses." Et il y apportera encore des modifications par la suite. "Peut-être que plus tard je jouerai aussi un peu plus avec l’actualité. Tout cela va vivre au fur et à mesure."

Précision utile et importante : ce n’est pas parce que Serge Ducas est astrologue que son spectacle se destine aux astrologues. "Le fil rouge, c’est l’astrologie mais il ne faut pas être astrologue pour comprendre. Je raconte mon parcours professionnel et personnel sur le ton de l’humour et de l’autodérision."

Avec cette première expérience du genre devant le public, Serge Ducas le sait, il va se mettre à nu. Mais sa hantise, c’est le gros trou de mémoire. "J’hésite à mettre des mots-clés sur scène parce que ça pourrait peut-être plus me perturber qu’autre chose." Mais il a bien achalandé une petite boîte à outils qui lui permettra de se sortir de tout oubli, précise-t-il sans en dire plus, histoire de garder la surprise. Il reste des places pour les deux avant-premières (www.sergeducas.be).