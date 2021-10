Je préfère voir le verre à moitié plein et oublier le verre à moitié vide, nous confesse d’emblée Sébastien Castro au sujet de la reprise des salles de spectacles postpandémie. Quand on est privé de quelque chose qu’on adore et qu’on le retrouve, ça décuple le plaisir. On est au-delà d’être heureux. On est fou de joie, comme des chiens fous, et on trépigne."

L’artiste de 45 ans, nommé aux Molières comme meilleur comédien dans un second rôle pour Le Prénom, sent qu’il y a un avant et un après Covid dans le milieu du spectacle. "Souvent, les gens nous demandent, quand on joue la même pièce, si ce n’est pas lassant à la longue ?, souligne celui qui sera donc du 19 au 24 octobre prochain au centre culturel d’Auderghem (pour la quatrième fois). Et je réponds sincèrement non. Même si on la joue encore 100 fois, je me persuade que celle-là sera peut-être la dernière car on ne sait pas ce qui se passera demain. C’était très théorique quand j’ai pensé ça et je n’aurais jamais imaginé que cela nous arrive le 13 mars 2020… et que tout soit à l’arrêt pendant quasiment un an. Ici, on vit au jour le jour et on en profite. Car on ressent aussi que le spectateur est heureux d’être là. De retrouver de petits plaisirs simples mais qui font du bien."