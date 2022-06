"On est Miley Cyrus après Disney, ce n’est que le début ! " Selim, 34 ans et Malou, 27 ans, ont fait part depuis quelques semaines de leur départ du 16-20 de Tipik Radio. Suivi par Ivan (lire ci-dessous), de la tranche de 12-16h. Quant à Marco, de la matinale, il aurait aussi émis l’idée de partir. Si la rumeur se confirme, la radio n’a plus de grille de rentrée!

Pour l’instant, la RTBF n’a pas voulu répondre à nos appels. En revanche, Malou (Vandercammen) nous a expliqué les dessous de cette affaire qui agite les fans du duo phare. "On a envie de continuer en duo mais nos départs sont liés à plusieurs aspects. Premièrement, la santé mentale. Cette année a été compliquée. Je suis tombée en dépression qui découlait d’un burn-out et Selim a eu un burn-out. Du coup, il fallait qu’on se préserve. On s’est demandé si on continuait dans cet environnement de travail ou pas. "

La deuxième cause du départ de celle qui est devenue influenceuse ("mais mon but n’est pas de devenir un panneau publicitaire") : " On avait un peu l’impression d’avoir fait le tour de ce qu’on faisait en radio sur Tipik. Et on avait tout simplement envie de faire autre chose. En fait, chaque année, on se demande si l’endroit dans lequel on travaille est le meilleur véhicule pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C’est pour ça que l’on a fait un an ensemble chez Pure et puis deux ans chez Tipik."