En parodiant le “tousse tousse à Torremolinos” de Sttellla, la revue satirico-politique de Baudouin Remy en profite pour dézinguer avec humour notre ministre de la santé

Les quatre dernières représentations du célèbre spectacle Sois Belge et tais-toi ayant été annulées suite au confinement, le journaliste de la RTBF Baudouin Remy en a profité pour diffuser la chanson qui devait faire partie de cette 22e édition sur leur compte Facebook.

“On fait de la politique de blic et De Block”

“On attrape tous (se) tousse tousse, le coronavirus/Et on se confine tous (se) tousse tousse pour stopper le virus/Mais tous (se) tousse, tousse, on a la frousse” est le refrain de ce morceau. Et le moins qu’on puisse écrire est que ce texte satirique, parodié sur le tube de Sttellla Torremolinos, en fera sourire plus d’un(e). Car au-delà de la mise en bière du Corona ou de faire “Tous (se) tousse tousse attention aux secousses”, Baudouin Remy s’attaque surtout gentiment à Maggie De Block. La ministre de la santé en prend en effet pour son grade dans son texte ciselé.

Morceaux choisis : “Maggie se trompe de masques, c’est carnaval/ Si t’as pas de pneumonie, c’est par mag (g) ie !” ou encore “Nous avons neuf ministres de la santé/ Dans ce pays de malade, c’est mal barré !/ On fait de la politique de blic et De Block/ En conséquence de quoi, c’est normal, ça débloque/ C’est la ministre qui se moque de l’hôpital/ Et vous, par charité, aidez le médical.”

Bref, un moment de détente pour les fans de Sois Belge et tais-toi (et les autres).