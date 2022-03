"Je fais le père d’Audrey Fleurot qui revient dans le machin. Un fou furieux et un malfrat qui ne pense qu’à sa pomme et qui ne fait que des coups foireux." Un rôle jouissif à jouer pour le comédien car, "en même temps, sans avoir l’air d’y toucher, il aime sa fille mais ne lui montre pas."

Si l’homme pousse parfois la chansonnette sur scène ou dans les fictions, il n’en fera "jamais carrière". Même si Patrick Chesnais était monté sur scène lors des Enfoirés 2013. "On s’est un peu brouillés avec Jean-Jacques Goldman, confesse-t-il. Enfin, on n’était plutôt pas d’accord sur une chanson. Il pensait que le texte qu’on devait chanter avec Bruel, je devais le faire d’une certaine manière. Lui me disait ‘Non, il faut le faire comme ça !’, moi je disais : ‘Non, je ne suis pas d’accord !’ Voilà, c’est un peu monté mais ce n’est pas très grave… On n’en est pas venus aux mains pour autant." Depuis, l’homme n’est plus aux Enfoirés mais il en garde un bon souvenir. "Je n’ai jamais eu aussi peu le trac de ma vie car il y avait des prompteurs partout et on était huit à chanter en même temps, donc fastoche (sourire) !"