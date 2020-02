En tournée depuis mi-janvier avec Le Fusible, la nouvelle pièce du Télévie, Sophie Pendeville est fin prête pour le grand direct retransmis ce dimanche sur RTL-TVI. "Je suis une grande stressée de la vie donc, il n’y a rien à faire, ce direct, c’est une grande angoisse supplémentaire. Mais, on est une chouette équipe, tout roule bien donc on sait bien que tout va bien se passer", confie l’animatrice qui interprète Valérie, femme qui apprend que son mari (Luc Gilson) la trompe et compte tout plaquer pour partir à Bali. "On se demande juste si ça va partir en cacahuète ou pas…"